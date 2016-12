Real Madrid: a Benitez 600mila euro per la Champions League

Non sarà certo una stagione da incorniciare quella di Benitez, che a dicembre è stato esonerato dal Real Madrid e poi, qualche mese più tardi, è retrocesso con il Newcastle, dove è arrivato a campionato in corso al posto di McLaren. Un'ulteriore beffa, indubbiamente, è stata la vittoria della Champions da parte dei Merengues; un risultato che, però, restituisce qualcosa all'ex tecnico del Napoli, quantomeno in termini economici: Rafa, infatti, in seguito alla conquista dell'Undecima ha incassato dai blancos 600mila euro.