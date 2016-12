Real, James Rodriguez inseguito dalla polizia

Non bastassero tutte le polemiche che stanno girando intorno al Real Madrid e sul futuro di Rafa Benitez, ad alimentare altre tensioni in casa merengue intervengono anche fattori extracalcio. Dopo il caso Benzema, c'è ora quello di James Rodriguez, che ha cominciato il 2016 col piede sbagliato: il talento colombiano è stato inseguito dalla polizia dopo aver sfrecciato a 200 km/h con la sua Audi M-40 per raggiungere il centro sportivo di Valdebebas.