Real, James Rodriguez fuori due mesi: piede rotto 

11:12 - Nel giorno in cui Cristiano Ronaldo compie 30 anni, il Real deve fare i conti con il ko di James Rodriguez: il colombiano, durante la partita col Siviglia che ha permesso ai merengues di salire a più quattro sul Barcellona, ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro e dovrà stare fuori almeno due mesi. Verrà operato nelle prossime ore: la speranza è riaverlo per metà aprile. Un grosso problema per Ancelotti che ha perso anche Sergio Ramos.

Giornata dunque in chiaroscuro a Madrid: da un lato la soddisfazione per il successo nel recupero della partita di Liga (che come scrivono in Spagna ha aperto una breccia in classifica) e il piacere di festeggiare il 30esimo compleanno di Cristiano Ronaldo (che finalmente ha scontato la sua squalifica e si prepara a rientrare in campo), ma anche dall'altro la preoccupazione per un infortunio molto serio che - secondo i più pessimisti - rischia addirittura di mettere la parola fine sulla stagione di James Rodriguez, uno dei giocatori più in forma del Real. Un Real che a questo punto, pur forte del +4 sui rivali blaugrana, si avvicina al derby del Vicente Calderon con l'Atletico con assenze molto pesanti, vista anche la squalifica di Marcelo.