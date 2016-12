Real Jaen, nuovo acquisto si presenta con la maglia di Franco

La gaffe di Nuno Silva ha fatto il giro del web, tanto da costringere il giocatore lusitano a fare un comunicato di scuse pubblicato sul sito del club spagnolo.



"Buonasera a tutti, in primo luogo voglio ringraziare per il benvenuto che mi hanno dato i miei compagni, il corpo tecnico così come tutto il personale del club.



Oggi c'è stata la mia presentazione come nuovo giocatore del Real Jaen CF nella sala stampa dello stadio De La Victoria. Dopo la polemica sollevata per la maglietta da me indossata, volevo chiarire che questa indumento l'ho acquistato in Portogallo tempo fa e mai ho saputo l'impatto che ha questo personaggio storico su parte della società spagnola.



Ho vissuto in Portogallo e Angola e non conosco la maggior parte della storia di Spagna, per questo ero completamente ignaro del significato di portare quella maglietta nel vostro paese. Voglio chiedere scusa a tutte quelle persone che si sono sentite offese o alle quali possa aver urtato la sensibilità. In nessun momento ho voluto fare apologia delle ideologie che ha professato questa persona. Non ho preferenze politiche di alcun tipo.



Voglio ribadire ancora le mie scuse e a partire da ora spero che fra tutti riusciremo a raggiungere gli obiettivi del Real Jaen CF. Un saluto a tutti".