Real, il club più ricco del mondo. Decima la Juve

Il Real Madrid è il club di calcio più ricco del mondo, secondo quanto pubblicato dal Deloitte Footbal Money League la classifica dei club calcistici con i maggiori ricavi a cura di Deloitte. Il Real guida la graduatoria con 577 milioni di euro per la stagione 2014-15 precedendo il Barcellona, salito al secondo posto con 560,8 milioni di euro, e il Manchester United, terzo con 519,5 milioni di euro.



Al quarto posto con 480.4 milioni di euro i campioni di Francia del Paris Saint-Germain davanti al Bayern slittato in quinta posizione con 474 milioni di euro. La top ten si chiude con il Manchester City sesto con 463,5, l`Arsenal (435,5), il Chelsea (420) e il Liverpool (391,8). Decima squadra la Juventus con 323,9 milioni di euro.



Nei primi venti club al mondo ci sono anche il Milan, 14esimo con 199,1 milioni di euro, la Roma 16esima con 180,4 e l`Inter 19esima con 164,8. Crolla il Napoli dal 16esimo al 30esimo posto con 125.5 milioni di fatturato a causa della eliminazione in Champions League.



Secondo il rapporto le entrate dei 20 club più ricchi del mondo sono aumentate dell`otto per cento, a 6,6 miliardi di euro con tre squadre che hanno superato la soglia dei 500 milioni di euro.