Real, il Bernabeu fischia Ronaldo e il portoghese replica: "Figli di p..."

Minuto 23 di Real Madrid-Real Sociedad: Cristiano Ronaldo sbaglia e il Bernabeu lo fischia. Impietosamente. Il Pallone d'Oro finisce così ancora nel mirino dei suoi tifosi - era già successo in Coppa de Re - ma stavolta non ci sta, stavolta reagisce e le telecamere di "Cuatro" lo pizzicano mentre esprime tutto il suo disappunto. O meglio, mentre riversa sui contestatori tutta la sua rabbia: "Figli di p... andate a...". Il labiale è chiaro, così come pochi margini di dubbio lascia il comportamento dello stesso Cr7 quando a fine partita non saluta il pubblico merengue. La rabbia non è passata, neppure dopo il fischio finale.



Un caso aperto? Una rottura tra Cristiano e l'ambiente madridista? In Spagna ovviamente si dibatte, di certo desta grande stupore il fatto che anche un grandissimo come il portoghese possa essere oggetto di fischi impietosi. Capolista nella Liga con 46 punti, il Real non vive comunque un periodo di grande tranquillità. L'ultimo episodio ne è una chiara testimonianza.