Real: i tifosi vogliono Ancelotti. No a Benitez

I tifosi del Real Madrid vogliono la conferma di Ancelotti. Schierati al fianco del tecnico italiano che l'anno scorso ha regalato al club merengue la 'Decima' Champions della sua storia. Secondo il sondaggio fra i propri lettori del quotidiano sportivo madridista As, cui hanno partecipato in 22mila, il 43% dei tifosi del Real Madrid vuole che Carletto rimanga alla guida della squadra.

"Ancelotti te queremos" (Ancelotti ti vogliamo) titola a tutta prima pagina il quotidiano vicino al Real. Il tecnico italiano arriva nettamente primo, davanti al tedesco Klopp, con il 30%, e agli spagnoli Michel (12%) e Benitez (8%). As rende omaggio alla "esemplare dignità" del tecnico italiano, "un grande personaggio del calcio", definendo "impresentabile" il modo in cui viene trattato da Perez.

E dal sondaggio, spicca lo scarso gradimento per Rafa Benitez che è indicato come il più probabile successore di Ancelotti al Real Madrid. Non il miglior modo per cominciare a conquistarsi l'esigente piazza madridista. Ammesso che tocchi a Rafa.