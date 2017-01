Real, i tifosi invitano Ronaldo ad andarsene in Cina

La clamorosa sconfitta in Coppa del Re del Real Madrid con il Celta ha riaperto una ferita che non si è mai completamente rimarginata tra Cristiano Ronaldo e i tifosi. Clamoroso lo sfogo di due anni fa quando durante la partita con il Levante CR7 aveva platealmente reagito ai fischi mandando i tifosi a quel paese. Deludente nella sconfitta con i Galiziani è stato nuovamente criticato da una parte dei sostenitori del Madrid che lo invitano ora ad andarsene in Cina.

L'ultimo episodio di un rapporto tormentato in Champions League a dicembre. Durante la sfida con i tedeschi del Borussia Dortmund dopo un pallone perso arrivano gli insulti di un gruppo di tifosi e il portoghese risponde con gesti eloquenti. E chissà che CR7 non si sia pentito di avere detto no a una faraonica offerta arrivata proprio dall'estremo Oriente, con il suo agente Jorge Mendes che pochi giorni fa ha rivelato:"Dalla Cina hanno offerto 300 milioni al Real e più di 100 all'anno al calciatore. Ma il denaro non è tutto. Il Real Madrid è la sua vita, Cristiano è felice a Madrid ed è impossibile che vada via".