Real, i giornali spagnoli celebrano Sergio Ramos

Scelta fotografica simile per As che, come titolo, urla "Benedetto Ramos!" e sottolinea che i blancos sono nei quarti di finale di Champions per la settima volta di fila. Per il Mundo Deportivo, così come per Marca, Sergio Ramos è stato il "salvatore" del Real. E la frase di Zinedine Zidane scelta da As per la prima pagina ("abbiamo la fortuna di avere un giocatore come Sergio che, di tanto in tanto, segna i suoi gol") è in perfetta sintonia con le lodi al giocatore che ha tolto le castagne dal fuoco ai merengues.



Filtra, inoltre, anche una possibile crepa nel gruppo: Marca e As, infatti, riferiscono della frase sentita pronunciare da Cristiano Ronaldo all'uscita dagli spogliatoi prima del secondo tempo: "Non sappiamo difenderci". Il Napoli era in vantaggio e mai critica poteva essere più efficace, visto che il Real ha poi ribaltato il risultato con due gol di un difensore.