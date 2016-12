27 febbraio 2016 Real, furia Cristiano Ronaldo: "Se tutti fossero al mio livello saremmo primi" "Vorrei vincere la Champions ma senza i migliori non è possibile"

E' un Cristiano Ronaldo furibondo e senza peli sulla lingua quello che si presenta nella zona mista del Santiago Bernabeu dopo la sconfitta del Real nel derby con l'Atletico: "Se tutti fossero al mio livello saremmo primi - ha detto il portoghese - Ogni anno, secondo la stampa, sembra che io sia nella merda, ma i numeri e le statistiche non mentono. Vorrei vincere la Champions League ma se non hai i giocatori migliori non la vinci".

"Io non voglio sminuire nessuno, nessun compagno - ha proseguito Cristiano Ronaldo nel dopo gara - ma quando non ci sono i migliori è difficile vincere. Mi piace giocare con Pepe, con Karim, con Bale, Marcelo. Non voglio dire che Jese, Lucas, Kovacic non sono bravi, sono molto bravi, ma... Le assenze? Non so se è per la cattiva preparazione dell'inizio ma abbiamo molti infortunati e questo ci penalizza. Per vincere una competizione servono i migliori ma noi sfortunatamente i migliori sono fermi. E' una dato di fatto".

CRISTIANO RONALDO CORREGGE IL TIROLe frasi a caldo di Cristiano Ronaldo non devono essere piaciute ai compagni di squadra del Real Madrid. In serata il portoghese ha fatto dietrofront: "Le mie dichiarazioni a fine partita sono state mal interpretate - ha detto il portoghese ad As - Non stavo dicendo che sono migliore degli altri. Mi riferivo alla parte fisica e agli infortuni. Abbiamo avuto infortuni importanti in squadra come quelli di Pepe, Bale, Benzema, Marcelo. E questo ci ha danneggiato e non ci ha permesso di giocare al nostro livello abituale. Ho grande rispetto per i miei compagni e mai li offenderei. Non credo di essere migliore di nessuno".