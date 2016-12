Real, Cristiano Ronaldo: "Con la Roma sarà complicata ma vinceremo"

"Totti è un riferimento per tutti. Se sta bene e si diverte fa bene a continuare è una cosa bella per lui per il calcio e per i giovani che lo seguono", ha proseguito Cristiano Ronaldo in conferenza stampa. Spalletti dice che le chance sono al 50%? In linea di principio condivido le sue parole poi vedremo alla fine chi sarà il migliore. La squadra sta bene, stiamo facendo un lavoro eccezionale da tre settimane. Giochiamo bene, facciamo tanti gol e vinciamo, quindi tutto bene. La Champions è una competizione diversa, per il Real Madrid è importantissima". Sulle critiche: "Ormai sono abituato e io ovviamente non piango per una cosa del genere. Ho abituato bene la gente, se rallento un minimo la gente inizia a parlare. Firmerei ora per continuare così tutta la stagione". Sul rigore di Messi: "Lo so perché Leo ha fatto quel gesto, ma non voglio dirlo. Ognuno pensi ciò che vuole. Non c'è un buon rapporto di amicizia con Bale e Benzema? Pazienza: Vi racconto un aneddoto: a Manchester io non parlavo con Giggs o con Scholes, ma abbiamo vinto la Champions. Non serve che Bale o Benzema vengano a cena a casa mia, l'importante è essere compagni all'interno del campo".