Real, CR7 si toglie dal mercato: "Voglio chiudere la carriera a Madrid"

Parole al miele per i tifosi del Real quelle pronunciate da Ronaldo durante un'intervista per 'Jugones'. Per prima cosa il tre volte Pallone d'Oro ha tranquillizzato tutti sulla sua presenza nella finale di sabato sera a San Siro ("Cristiano c'è sempre") e poi si è di fatto tolto dal mercato dichiarando: "E' ovvio che voglio continuare qui. Penso proprio che chiuderò la carriera a Madrid". "Rinnovo dopo la finale? Vedremo".