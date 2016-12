Real-Barça, Luis Enrique: "Messi? L'importante è che sia recuperato"

Alla vigilia del Clasico Real Madrid-Barcellona , il dubbio in casa catalana riguarda il ritorno in campo di Messi . Dubbio che Luis Enrique non ha dissipato: "Le sensazioni sono positive, ma non può essere al 100%. Che giochi o meno la bella notizia è che ha recuperato". In casa del Real in caso di vittoria sarà fuga: "Non è una partita decisiva - ha recitato Lucho -, ma batterli darebbe molta felicità ai tifosi. Mi caricava più giocarli".

"Si avvicina una partita importantissima - ha continuato Luis Enrique nella conferenza della vigilia -, speciale per tutti ma non determinante per la Liga indipendentemente dal risultato. Il nostro obiettivo sarà imporre il nostro gioco al Bernabeu". Con Messi? "Le sensazioni di Leo sono positive, sta lavorando col gruppo ed è recuperato. Che giochi domani o meno l'importante è questo. Stesso discorso per Rakitic, si allena col gruppo e parleremo con lui per valutare il da farsi. In ogni caso andiamo a Madrid per fare i tre punti anche se sarà una partita complicata".



"Il Real Madrid ha un gioco corto, ma sa attaccare in profondità. Hanno una buona fase di transizione e tattiche, è una delle migliori squadre al mondo ma non sono meglio di noi. Se saremo in serata vinceremo. Io carico? Lo ero di più da calciatore".