Real, Bale affitta un'isola per chiedere la mano alla moglie

Verso l'infinito e oltre. Imprendibile in campo, Gareth Bale ha deciso di correre più veloce degli altri anche fuori stupendo tutti, la futura moglie in primis, con una follia d'amore. Dopo la Champions conquistata col Real e la semifinale col Galles, Bale non si è fermato e per chiedere la mano di Emma Rhys-Jones, madre dei suoi figli, ha affittato l'intera isola di Tagomago vicino a Ibiza. Missione compiuta, per soli 450mila euro.