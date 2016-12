Real, Ancelotti: "Valencia e Juve sono due finali"

20:33 - Qualche scoria c'è, e si vede. Più che da una conferenza stampa, alla vigilia del match importantissimo del suo Real contro il Valencia, Carlo Ancelotti è atteso da una specie di plotone di esecuzione. Un plotone che spara eccome, a partire dal caso Sergio Ramos, molto deludente contro la Juventus. Ancelotti non fa una piega, spiega che "se sarà necessario giocherà ancora a centrocampo" e va avanti per la sua strada tirandosi su il morale almeno alla voce recuperi: "Benzema - dice - sta bene e giocherà".

E questa, in fin dei conti, è l'unica bella notizia di una settimana cominciata con la sconfitta di Torino contro la Juve. Inutile dire che la stampa spagnola non ha gradito per niente e, di conseguenza, qualcosa da rimproverare ad Ancelotti ce l'aveva eccome. Sul banco degli imputati, oltre al già citato Sergio Ramos, c'è anche Bale: "Non ho la necessità di parlargli - spiega il tecnico dei blancos -. Giocherà bene quando il Real giocherà bene. A Torino ha toccato più palloni Casillas di lui? Le statistiche non mi danno l'idea di come è andata una partita". Come dire, contano niente, o giù di lì. Sono soltanto numeri, dati, che poi il dato, di fatto però, è che Ancelotti non se la passa bene. A Madrid o si vince o si vince. Zero alternative. La verità è che nessuno aveva nemmeno messo in preventivo la possibilità di uscire dalla Champions contro la Juve. Ora, quindi, anche solo pensarlo scatena l'inferno. E meno male che Carletto ha la pellaccia dura: "Turnover? Non penso di concedere turni di riposo ai giocatori perché hanno avuto quattro giorni di riposo e sono freschi. Adesso non stiamo pensando alla Juve: la cosa più importante in questo momento è il Valencia. Giocare una buona partita ci darebbe anche fiducia in vista della Champions. La squadra sta bene mentalmente e siamo fiduciosi: Valencia e Juve sono come due finali".