Real, Ancelotti: "Esonero? Notizia falsa"

15:00 - Carlo Ancelotti rimanda al mittente le voci di un suo imminente esonero dal Real Madrid dopo le ultime brutte figure in Liga e Champions League. "Il presidente si è presentato alla stampa per smentire una notizia non vera. Io ho sempre avuto l'appoggio della dirigenza e sono sempre stato tranquillo. Ho un contratto fino a giugno 2016 e qui mi trovo benissimo", ha detto l'allenatore dei Blancos alla viglia della gara con il Levante.

"Vivo questi mesi con tranquillità, anche se è normale che tutti siamo colpiti dal momento negativo che stiamo attraversando. La situazione pesa e i giocatori vogliono cambiare rotta rapidamente e risolvere i problemi che abbiamo vissuto. E' il momento di rimboccarci le maniche, sacrificarci e lavorare per venirne a capo", ha aggiunto. E le critiche? "Conosco troppo bene il mondo del calcio per esserne infastidito. Se il pubblico fischia è perché non è contento, ma per me è uno sprone a fare meglio il mio lavoro. In fondo sono l'allenatore del Real Madrid, il club più grande del mondo, quindi è logico che anche le critiche siano proporzionali. Per me è un onore allenare il Real, anche se poi devo affrontare le critiche più grandi del mondo".