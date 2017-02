Real, allarme rientrato: Cristiano Ronaldo in gruppo, pronto per il Napoli

Cristiano Ronaldo in campo coi compagni nella rifinitura pre-Napoli. Allarme - sempre che poi di alllarme si potesse realmente parlare - rientrato: il Pallone d'Oro è pronto per il Napoli. Dopo l'allenamento svolto singolarmente ieri per smaltire i postumi di un colpo rimediato in Liga, il portoghese oggi ha lavorato col gruppo. Con lui anche Bale: per il gallese si profila la convocazione. Alle 13 la conferenza di Zidane chiarirà gli ultimi dubbi.