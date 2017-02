Real: allarme Cristiano Ronaldo, non si allena per una contusione. Bale scalpita

Allarme Cristiano Ronaldo in casa Real. A due giorni dalla sfida di Champions contro il Napoli, niente campo ma solo palestra per il portoghese, alle prese con una contusione alla gamba destra, rimediata sabato contro l'Osasuna. Le buone notizie arrivano da Gareth Bale, che per il secondo giorno consecutivo ha svolto tutto l'allenamento con il resto del gruppo e dunque potrebbe essere convocato. L'ultima parola spetterà a Zidane.