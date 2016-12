Reading: Lucas Piazon accusato di violenza sessuale

Guai in vista per Lucas Piazon , 21enne attaccante del Reading in prestito dal Chelsea. Il calciatore è ricercato dalla polizia canadese per violenza sessuale . Secondo gli inquirenti, lo scorso 25 luglio durante i Giochi Panamericani, Piazon e il compagno della nazionale brasiliana Under23 Andrey Da Silva Ventura , avrebbero costretto a un rapporto sessuale una ragazza canadese conosciuta in un nightclub di Toronto.

Secondo la polizia di Toronto, che ha emesso il mandato di cattura, Piazon e il compagno Andrey hanno conosciuto due ragazze in un nightclub mentre si trovavano in Canada per disputare i Giochi Panamericani con la Seleçao Under23. I due si sarebbero offerti di accompagnare a casa la presunta vittima e l'amica e, una volta entrati in casa, avrebbero abusato della 21enne mentre questa dormiva. Poi avrebbero lasciato la proprietà per tornare nel ritiro della loro nazionale.



Piazon è stato acquistato dal Chelsea nel 2011 per 5 milioni di sterline (strappato alla concorrenza della Juventus), ma con la maglia dei Blues ha giocato solo una gara di campionato (nel dicembre del 2012 contro l'Aston Villa), essendo stato sempre ceduto in prestito: Malaga, Vitesse Arnhem, Eintracht e ora in Championship al Reading. I tifosi dell'Inter si ricorderanno dell'ex San Paolo perché nell'estate del 2014 con la maglia del Francoforte ha segnato un gol in amichevole alla squadra allenata ai tempi da Mazzarri.



Il 22enne Andrey, invece, gioca nella massima serie brasiliana con la maglia del Botafogo.