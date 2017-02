Re Ibrahimovic e il 30esimo trofeo: "Sono 32"

"Lo abbiamo comprato per questo". Paul Pogba a fine partita, poco dopo che Zlatan Ibrahimovic ha regalato la Coppa di Lega al Manchester United con la doppietta contro il Southampton, si rivolge così al giornalista che lo intervista in mezzo al campo. Al suo fianco proprio lo svedese: "Comprato? Hanno comprato te!", la risposta di Zlatan. "Io sono venuto gratis". E giù risate. Per Ibra si è trattato del 30esimo trofeo della carriera. Ma per lui sono 32, compresi i due scudetti juventini cancellati da Calciopoli.