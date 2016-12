3 maggio 2015 Re dei bomber: Di Natale supera Baggio, ora parte la caccia ad Altafini Irraggiungibile in vetta Silvio Piola a quota 274. Poi Totti e Nordahl Tweet google 0 Invia ad un amico

17:27 - Con la rete al Verona, Totò Di Natale ha scavalcato Roberto Baggio al 6° posto della classifica all time dei cannonieri della Serie A. L'attaccante dell'Udinese, autore di 206 in carriera, va ora all'assalto di José Altafini (216). In testa c'è saldamente Silvio Piola (274), davanti a Francesco Totti (241) e Gunnar Nordahl (225).