Razzismo: Yaya Touré insultato su Twitter

15:31 - L'associazione inglese contro la discriminazione 'Kick it Out' ha chiesto alla Polizia di aprire un'inchiesta sulle offese razziste ricevute su Twitter dal centrocampista del Manchester City Yaya Touré.L'ivoriano ha appena riaperto il suo account ufficiale dopo 5 mesi di inattività: un tweet innocuo per festeggiare la vittoria nel derby con lo United. Tanto è bastato per scatenare alcuni idioti, che l'hanno ricoperto di insulti.

"Felicissimo di tornare su Twitter dopo la grande vittoria nel derby. Ora concentriamoci sulla prossima gara, buon lunedì a tutti", il suo cinguettio. Tante le offese ricevute, tante anche le risposte piccate dei follower agli insulti. La Polizia di Manchester ha fatto sapere di essere a conoscenza dell'accaduto e a breve potrebbe decidere di aprire un'inchiesta.