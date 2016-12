Razzismo, Monaco attaccato per "Blackenbauer": ma è solo un soprannome

Il Monaco e il nuovo acquisto Jemerson coinvolti in un caso che rischiava di sfociare in razzismo. Il difensore brasiliano è stato presentato su Twitter come "Blackenbauer" e qualcuno ha pensato a un pessimo gioco di parole, tanto da commentare: "Razzisti, ecco perché Martial se n'è andato!". Ma è solo un equivoco: Jemerson era chiamato Blackenbauer già in Brasile e il Monaco lo ha specificato in un tweet successivo.