Razzismo, la Uefa stanga la Dinamo Kiev

Doccia gelata per la Dinamo Kiev all'indomani dell'impresa di Oporto che avvicina la squadra a una clamorosa qualificazione agli ottavi di Champions League. A Yarmolenko e compagni, infatti, basterà una vittoria casalinga contro il Maccabi ormai eliminato per approdare alla fase ad eliminazione diretta, ma dovrà provarci senza il sostegno dei suoi tifosi.



La Uefa, infatti, ha punito severamente quanto successo nel match contro il Chelsea quando quattro tifosi di colore dei Blues subirono una vera e propria aggressione da parte di un gruppo di teppisti, intenzionato a cacciarli dallo stadio. Nè steward nè forze di polizia sono intervenute per cercare di porre fine all'increscioso episodio e non è nemmeno stato possibile rintracciare le vittime dell'accaduto.



Scioccante, poi, il rimedio contro il razzismo proposto dal direttore responsabile della casa dell'Olimpiyskiy Stadium. "Stiamo pensando di creare un settore apposito per i supporter di colore - ha dichiarato Spilchenko - così da combattere gli episodi di razzismo". Un'idea che non merita commenti.



Le sanzioni sono state comminate per 3 ragioni: in primis per i cori razzisti intonati dai tifosi ucraini (art. 14 del Regolamento disciplinare dell'UEFA), quindi i disordini causati dagli stessi ultras (art. 16 comma 2 dello stesso Regolamento), infine per alcuni problemi legati alla sicurezza dello Stadio Olimpico di Kiev, nella fattispecie la presenza di alcune scale bloccate (art. 38).



La Dinamo Kiev, quindi, giocherà senza tifosi l'ultima gara del girone G e l'eventuale ottavo di finale (o sedicesimo di Europa League, nel caso gli ucraini chiudano al terzo posto il gruppo).