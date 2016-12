Raul va negli Usa, accordo con i New York Cosmos

17:37 - C'è chi va in Canada, tanti altri optano per l'India. Raul Gonzalez Blanco, invece, sceglie il vintage. Che, si sa, non passa mai di moda. L'ex capitano del Real Madrid, oggi 37enne, ha firmato con i New York Cosmos, squadra che (attenzione!) non milita nella Mls ma nella meno competitiva North American Soccer League. Raul indosserà la maglia numero 7 nella squadra che, negli anni '70, ha avuto nelle sue file Pelè, Chinaglia, Beckenbauer e Neeskens.

La conferma è arrivata dallo stesso club americano: "Raul Gonzalez Blanco ha firmato un accordo pluriennale con il club. Raul assumerà anche il compito di consulente tecnico della Youth Academy che partirà nel 2015 e dopo il suo ritiro diventerà a tempo pieno supervisore dell'Academy".



Soddisfatto anche Raul: "Tutto il mondo conosce il nome dei Cosmos e l'eredità dei giocatori che in passato hanno indossato questa maglia. Grazie a essi si è contribuito a portare il calcio in America e sono orgoglioso di seguire i loro passi".

