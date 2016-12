Ranocchia: "Temo Kovacic, un fenomeno"

10:17 - "Kovacic ha detto che spera di non vedermi domenica in campo? Anche io mi auguro che lui non giochi, è un talento fuori dal comune, spero sempre di non affrontarlo mai, neppure in allenamento". In vista di Italia-Croazia, Ranocchia ha già individuato il nemico più pericoloso della sfida di S. Siro. "La Croazia è forte - ha aggiunto De Sciglio dal ritiro della nazionale azzurra -. ma non la temiamo".



"Io non saprei chi togliere alla Nazionale croata - ha continuato De Sciglio, in una conferenza stampa congiunta col difensore interista - hanno tanti giocatori di grande qualità, da Modric a Rakitic, dovremo stare molto attenti". Ad ogni modo, nessun timore in vista del match al Meazza: "La classifica attuale dice che siamo alla pari quindi adesso non è più forte dell'Italia. Vedremo a fine partita, di sicuro sarà una grande sfida e le assenze, per quanto ci riguarda, non dovranno essere un alibi. Chi è qui è pronto".

Prima del ko di Ogbonna, hanno parlato Ranocchia e De Sciglio. Eccoli.

