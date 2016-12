Ranocchia: "La Samp per ritrovarmi. Anche per Conte"

"Vengo alla Sampdoria per rimettermi in gioco e dimostrare quanto valgo. Penso anche agli Europei". I fieri propositi di un ex capitano, capitano dell'Inter: Andrea Ranocchia. Una parabola in brusca discesa, un anno e mezzo seguendo l'onda di un quasi incubo: da Mazzarri che lo aveva voluto capitano perché prendesse forza e vigore e padronanza della scena, al primo Mancini con il quale ha condiviso le angosce difensive della prima mezza stagione insieme, quindi il declino anche dei "gradi". Non più capitano (ora è Icardi), non più titolare e la necessità di cambiare aria.



Avrebbe voluto il Milan (Mihajlovic lo ha corteggiato), si è scelta la Samp di comune accordo con l'Inter. Così Andrea Ranocchia, 28 anni fra due settimane, 166 partite e 9 gol nei suoi 5 anni interisti (è arrivato a gennaio 2011) lascia il mondo nerazzurro con l'idea -che è reciproca, sua e della squadra- di sentirsi un incompiuto.



Lui, appunto, come la squadra in cui era arrivato nel 2011, che ha vinto la Coppa Italia e sfiorato lo scudetto, era l'anno dopo il Triplete, ma che si è fermata lì, a quella Coppa Italia (Leonardo in panchina), sommando poi delusioni, Di gruppo e di Ranocchia, che si diceva fosse l'erede di Nesta -come ruolo in maglia azzurra- e che invece è rimasto lì, appeso a errori personali e di squadra, a una difesa che da anni è una dannazione e che ora sembra tornata tale, nonostante Ranocchia non giochi più. Ma questo è un altro discorso.



Ora la Sampdoria, un nuova avventura per sei mesi. Poi si vedrà. C'è Conte che lo aspetta per l'Europeo: a patto che giochi (bene). Auguri (ex) capitano.