Ranking Uefa, Serie A in rimonta sulla Premier League

Il pareggio della Juventus che ha aperto la tre giorni di coppe europee è stato solo l'antipasto. Perché nei giorni seguenti per le squadre italiane sono arrivate solo vittorie. Vittorie pesanti: per le rispettive classifiche ma anche per il ranking Uefa . In quella che è una vera e propria rincorsa per tornare ad avere 4 squadre in Champions League sin dalla prossima stagione , la Serie A è riuscita a rosicchiare 0,25 punti nel ranking alla Premier League.

CORSA ALLA 4ª SQUADRA IN CHAMPIONSIl calcolo del coefficente dopo ogni giornata è il seguente: ogni nazione somma 2 punti per ogni vittoria di un proprio club, 1 per i pareggi. Questa somma viene poi divisa per il numero di squadre che hanno iniziato la stagione nelle coppe europee. L'Italia ha 5 squadre in corsa, ma la somma viene divisa per 6, a causa dell'eliminazione della Sampdoria. Diverso il discorso per la Premier League, che ha presentato 8 squadre alle coppe e ne ha in gioco 6: la somma viene sempre e comunque divisa per 8. In questa tre giorni di coppe l'Italia ha quindi maturato 1,5 punti nel ranking (1 punto per il pareggio della Juve + 8 per le vittorie di Roma, Napoli, Fiorentina e Lazio, da dividere per 6), mentre la Premier League (1 sconfitta e 5 vittorie, quindi 10 punti diviso 8) 1,25. In questo momento la Premier è al terzo posto nel ranking con 69.159, l'Italia la tallona con 65.439. Il terzo posto nel ranking è quello che garantisce 4 squadre in Champions League. Già dalla stagione 2016/2017.