Ranking Uefa, le eliminazioni costano caro: l'Inghilterra scappa

Dalle stelle alle stalle nel giro di pochi mesi. Se a novembre e dicembre raccontavamo di una marcia impressionante delle squadre azzurre in Europa, con il ranking Uefa italiano che si impennava inesorabilmente, anche a discapito dell'Inghilterra, ecco che con le eliminazioni di Napoli e Fiorentina arriva la mazzata. Anche perché Tottenham, Liverpool e United continuano la loro corsa: la Premier League, in un solo colpo, sale al terzo posto stagionale nella classifica del ranking, mentre l'Italia scivola al quinto, con il distacco nella generale che aumenta. E il tanto agognato quarto posto in Champions (dalla stagione 2017-2018) diventa un miraggio.

Funziona così: l'Inghilterra mantiene in gioco sei delle otto squadre che hanno iniziato la campagna europea (quindi la somma dei punti di coefficiente guadagnato nelle singole partite va diviso per otto), mentre le tre reduci italiane, cioé Juve, Roma e Lazio, dovranno lottare per dare punti all'Italia (ma verranno divisi per sei). Nella classifica stagionale domina come sempre la Spagna, che ha ancora in gioco tutte e sette le squadre, seguita dalla Germania e ora appunto dall'Inghilterra. Quarta la Russia, scivola al quinto posto l'Italia.



La rincorsa nella generale si fa più complicata: l'Inghilterra (terza, nel posto che consente di avere la quarta squadra in Champions) ha un vantaggio di oltre tre punti sulla Serie A, in lieve vantaggio però nella proiezione sulla prossima stagione, quando si scarteranno i punti del 2011-2012 (l'Italia ne scarterà 11,350 contro i 15.250 degli inglesi).