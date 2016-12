Ranking Uefa: la Spagna vola, l'Inghilterra stacca l'Italia

Le vittorie di Manchester City e Liverpool in Champions e Europa League aumentano il divario nel ranking Uefa, con l'Inghilterra che stacca in maniera netta l'Italia. Non una novità, dato che le squadre italiane sono tutte eliminate dalle coppe: la Serie A avrà ancora tre sole squadre a rappresentarla in Champions nella stagione 2017/2018. Ma l'inseguimento all'Inghilterra diventa davvero complicato anche e soprattutto in vista della prossima stagione, quando verranno sottratti i punti del 2011/2012.