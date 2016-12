Ranking Uefa: la Serie A mette la Premier nel mirino

11:21 - Tre squadre delle otto rimaste in corsa per un titolo europeo: il calcio italiano si è preso una bella rivincita dopo le recenti amarezze. Se è prestissimo per parlare di rinascita, in ottica ranking Uefa il passo in avanti della Serie A è di quelli importanti. In questa stagione solo la Liga ha fatto meglio (18,3 contro 18,1) e la Premier League è nel mirino a soli 3,9 punti. Obiettivo: recuperare la quarta squadra in Champions dal 2017.

A dodici anni dall'ultima volta, era il 2003 e il Milan si laureò campione d'Europa, il calcio italiano ha saputo portare tre squadre alle semifinali. Un'annata di grazia dopo le delusioni di un decennio abbondante che potrebbe significare il ritorno al sereno del movimento tricolore, pur essendo ancora presto per trarre conclusioni. Quest'anno nelle competizioni Uefa è stato un dominio tra spagnole e italiane, con risultati ancora in evoluzione, e il ranking Uefa potrebbe presto tornare a sorriderci. Nel mirino c'è la Premier League, disastrosa in quest'annata.

L'Italia nonostante l'abbuffata resterà quarta nella classifica generale, ma il 18,1 momentaneo sarà fondamentale nei prossimi anni. Il calcolo del punteggio ranking è infatti stilato su base quinquennale e il prossimo anno sparirà dai conteggi la disastrosa stagione 2010-11 quando l'Inghilterra ci rifilò quasi 7 punti di differenza. Anzi, al posto di quella debacle entrerà proprio la stagione in corso con un saldo positivo della Serie A sulla Premier di quasi cinque punti.

L'obiettivo quindi è chiaro: riconquistare la quarta squadra in Champions a partire dalla stagione 2017-18. Per farlo però servirà dare continuità a questo trand di crescita contro un movimento come quello inglese che vorrà prendersi la rivincita sul campo già da agosto, quando si partirà con una distanza di circa 4 punti.



IL RANKING UEFA

Campionato 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Pti 15/16* Liga 18.2 20.8 17.7 23 18.3 98.1 79.9 Premier 18.3 15.2 16.4 16.7 13.5 80.3 62 Bundesliga 15.6 15.2 17.9 14.7 15.5 79.1 63.4 Serie A 11.5 11.3 14.4 14.1 18.1 69.6 58.1

* Ranking Uefa della prossima stagione, considerando le annate dal 2011 in poi.