Ranking Uefa: l'Italia vola, superata la Premier League

Se la vittoria della Juventus nella serata flop delle squadre inglesi aveva nascosto la caduta della Roma, l' Europa League si è confermata terreno di caccia per i nostri club impegnati in Europa. Napoli , Lazio e Fiorentina hanno compiuto il loro dovere e in chiave ranking Uefa l'Italia ha ingranato la quarta. Il quarto posto Champions dell'Inghilterra è più vicino e in una settimana è stato recuperato mezzo punto. Nel 2016 sorpasso già avvenuto.

Il bilancio tricolore della seconda settimana europea della stagione è positivo nonostante il tonfo in Bielorussia della Roma. Quattro vittorie e una sconfitta hanno consentito all'Italia (1,333) di recuperare 0,583 punti sulla Premier League (0,75) che ha raccolto due vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte. La distanza generale nel ranking Uefa è sotto i quattro punti con un vuoto importante alle spalle della Serie A.

Ma è proprio il gioco degli scarti a sorridere al nostro calcio in proiezione futura, con il quarto posto in Champions che si avvicina sempre più a patto di continuare a non snobbare gli impegni fuori dai nostri confini nazionali. Al momento il sorpasso in classifica sarebbe già avvenuto. A fine anno, infatti, la Uefa scarterà i risultati ottenuti nella stagione 2011-12 con la Premier che butterà 3,893 punti in più della Serie A e anche andando avanti, nella stagione successiva, gli inglesi perderebbero circa 2 punti in più.

Ecco perché è importante per le nostre squadre continuare a spingere sull'acceleratore in chiave ranking, per mettere in cascina quel fieno sottoforma di distacco che in un futuro meno prossimo tornerebbe utile, approfittando del momento di crisi delle squadre inglesi. Pur avendo perso due squadre nei preliminari di Europa League continueranno a dividere il loro punteggio per 8 pur giocando in 6, esattamente come l'Italia continuerà a dividere conteggiando la Sampdoria eliminata prematuramente dal Vojvodina.

Proseguendo nel trand positivo, dunque, l'Italia potrebbe riconquistare la quarta squadra in Champions League a partire dalla stagione 2017/2018. Un'ipotesi, certo, perché il calcolo della graduatoria varia a ogni singolo risultato o passaggio del turno e fare previsioni è sempre un azzardo. Resta una grande occasione da sfruttare per il calcio italiano.