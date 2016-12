Ranking Uefa, l'Italia scala la classifica

16:46 - Dopo una lunga e dolorosa striscia di lacrime, in fondo alla picchiata libera che ci ha portato a perdere un posto in Champions, l'Italia rialza finalmente la testa e ricomincia la scalata alla classifica del Ranking Uefa. I successi di Juve e Napoli e il pareggio della Fiorentina a Kiev ci ha permesso tanto per cominciare di stabilire il nostro record assoluto di punti (17 solo in questa stagione), di restare alle spalle della sola Spagna nella graduatoria dell'anno e, soprattutto, di avvicinare l'Inghilterra che, già formalmente superata dalla Germania, dal 2015-2016 occuperà la terza posizione, ultima utile per portare quattro squadre in Champions.

Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dal distacco dell'Italia dall'Inghilterra. Lo scarto attuale con gli inglesi è di 11,88 punti. A differenza della Premier, però, l'Italia può ancora contare su tre squadre che quali possono garantire, al massimo (cioè vincendo tutte le partite a disposizione), altri 4,67 punti nel corso di questa stagione. L’Inghilterra scarterà 6,79 punti in più al termine di questa stagione. Il che, tradotto, significa che il distacco totalmente teorico potrebbe essere solo di 5,09 punti. Il problema è però che più squadre in Champions garantiscono più punti. Gli inglesi sono già certi di avere tre squadre ai gironi eliminatori (che garantiranno loro 1,71 punti solo di bonus), mentre l'Italia ne porterà sicuramente due (per 1,33 punti bonus). Insomma, la salita è ancora lunga e faticosa e potrebbe divenire più leggera solo con il successo in Europa League di Napoli o Fiorentina e, quindi, con la qualificazione di un'altra italiana alla prossima Champions. Possibile ma, ovviamente, per nulla facile o scontato.

Tornando all'attuale ranking, va detto che nulla si è mosso a livello di nazioni dove la Spagna è sempre al primo posto con 97 punti e mantiene un ampio vantaggio sull’Inghilterra (sempre seconda a 80,39 punti) e sulla Germania terza a 78,56 punti, prossima come detto all’inevitabile sorpasso sugli inglesi. L’Italia è attualmente al quarto posto a quota 68,51 punti davanti al Portogallo quinto a 61,38 punti. Al sesto posto c’é la Francia (a 52,25) che ha un buon margine di vantaggio sulla Russia, settima a 50,33 punti. Per quanto riguarda i club, Real nettamente primo davanti a Barcellona, Bayern, Chelsea e Atletico Madrid. La Juventus, prima italiana, è 15.ima. Il Milan è 21°, il Napoli 22°, l'Inter 23.ima, la Lazio è 38.ima, la Fiorentina è 43.ima e la Roma, già eliminata, ha scavalcato il Salisburgo e si è portata al 46° posto.

Nella classifica stagionale, infine, solo la Spagna davanti all’Italia, che precede di due punti la Germania. Seguono Inghilterra, Francia e Belgio. Il Barcellona domina nella classifica stagionale per club: il club spagnolo guida sul Real Madrid, Porto e Juventus (prima delle italiane). Il Napoli ha rimontato altre 3 posizioni e si è portato all’11° posto, mentre la Fiorentina ha recuperato una posizione ed ora è sedicesima.