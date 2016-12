Ranking Uefa: Italia, l'Inghilterra è nel mirino

Prosegue, spedita, la rincorsa dell' Italia al terzo posto del ranking Uefa, l'ultimo utile per tornare ad avere quattro squadre in Champions League . Il nostro calcio quest'anno viaggia al ritmo dell' Inghilterra , che occupa il gradino più basso del podio ed è ormai nel mirino. Oltremanica hanno 72,659 punti contro i nostri 69,272: se il sorpasso avverrà già in questa stagione, riavremo un posto in più in Champions dal 2017/2018.

Superare gli inglesi entro maggio sarà molto complicato ma non è certo impossibile. L'Italia parte da uno svantaggio di oltre tre punti, però le cinque squadre qualificate (Juve, Roma, Napoli, Fiorentina e Lazio) promettono battaglia e, in caso di sorteggio favorevole sopratutto in Champions, possono andare lontano. Il coefficiente stagionale inglese è 10,63 mentre quello italiano è 10,33: un equilibrio pronto a rompersi dai sedicesimi d'Europa League alla finale di Champions, visto che i punti in palio saranno tantissimi.



Se al termine della stagione saremo davanti all'Inghilterra, la Serie A riavrà quattro squadre in Champions a partire dal 2017/2018. Altrimenti l'assalto potrà essere completato tra un anno, quando verrà cancellato il terribile punteggio (per noi) ottenuto nel 2011/2012. Se, in tal caso, l'Italia sarà terza alla fine del 2016/2017, avremo un posto in più a partire dal 2018/2019.