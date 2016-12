Ranking Uefa, il terzo posto è sfumato

Quella che sta per concludersi si avvia ad essere la peggiore stagione degli ultimi 4 anni per i nostri club. In cima guarda tutti dall'alto verso il basso la Spagna, ormai prossima al muro dei 100 punti (99.142). Alle sue spalle ben staccata la Germania (78.034), poi il duello Inghilterra-Italia, ormai vinto dagli inglesi. La Serie A mantiene un risicato vantaggio nella proiezione sulla prossima stagione, quando si scarteranno i punti del 2011-2012 (l'Italia ne scarterà 11,350 contro i 15.250 degli inglesi). Il Ranking Uefa per la stagione 2015-2016 1 Spagna 17.357 (media) 2 Germania 14.285 3 Inghilterra 12.250 4 Russia 11.500 5 Italia 11.500 Il Ranking Uefa: classifica generale 1 Spagna 99.142 2 Germania 78.034 3 Inghilterra 74.284 4 Italia 70.439 5 Francia 52.416 La proiezione sulla stagione 2016-2017 1 Spagna 78.285 2 Germania 62.784 3 Italia 59.082 4 Inghilterra 59.034 5 Francia 41.916

COME FUNZIONA IL RANKINGI coefficienti dei club per federazioni si basano sui risultati ottenuti dai club appartenenti a quella federazione nelle ultime cinque stagioni di Uefa Champions League ed Uefa Europa League. I ranking determinano il numero di posti assegnati a ogni federazione nelle successive competizioni per club UEFA.



Il sistema si basa su tre punti:



1. Ogni squadra ottiene due punti per una vittoria e un punto per un pareggio (metà nelle qualificazioni e negli spareggi).

2. I club che raggiungono gli ottavi, i quarti di finale, le semifinali o la finale della UEFA Champions League, o i quarti, semifinali o finale della UEFA Europa League, ottengono un punto extra per ogni turno.

3. Inoltre, vengono assegnati quattro punti per la partecipazione alla fase a gironi di UEFA Champions League e altri quattro punti per la qualificazione agli ottavi di finale.



I coefficienti vengono calcolati con una media: dividendo il totale dei punti ottenuti per il totale dei club di quella federazione partecipanti alle due competizioni di quella stagione. La cifra che si ottiene viene sommata a quella delle precedenti quattro stagioni per calcolare il coefficiente. Quando due nazioni hanno lo stesso coefficiente, la federazione con il coefficiente più alto nella stagione più recente viene posizionata davanti.