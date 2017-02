Ranking Uefa, che balzo per la Juve: da ottava a seconda

Il 2-0 ottenuto sul campo del Porto consente alla Juventus di fare un grande balzo in avanti nel ranking Uefa per la stagione in corso. Prima del match di ieri sera, i bianconeri erano in ottava posizione mentre adesso si trovano al secondo posto, alle spalle dell'Atletico Madrid. I Colchoneros comandano con 23.914 punti, mentre la squadra di Allegri si mette in scia a quota 23.383 davanti a Real Madrid (22.914) e Psg (22.283).