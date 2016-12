Ranking Uefa: avanti Italia, il terzo posto degli inglesi a un passo

Tre vittorie (Juve, Lazio e Napoli), un pareggio (Fiorentina) e una sconfitta (Roma). Il quinto turno europeo è un altro piccolo passo avanti dell'Italia nel Ranking Uefa. Ora l'Inghilterra, che occupa il terzo posto dopo Spagna e Germania, è a soli 2,8 punti e l'obiettivo di sorpassare gli inglesi alla fine della stagione è un obiettivo concreto. Tanto da poter avere 4 squadre in Champions, ma questo -se tutto andrà come si spera- accadrà solo a partire dalla stagione 2017-18.



L'Inghilterra in realtà ha fatto meglio dell'Italia in quest'ultimo turno, con quattro vittorie su sei, ma i punti delle sei inglesi vanno divisi per otto, ovvero il numero di squadre inizialmente in Europa. Mentre l'Italia divide i punti per sei (le cinque squadre in corsa dopo l'eliminazione della Sampdoria.

L'Italia avanza anche grazie al bonus della Juventus, per l'accesso agli ottavi di finale, e si rafforza anche la proiezione del prossimo anno, quando l'Italia scarterà gli 11,350 punti della stagione 2011-12 contro i 15.250 degli inglesi.



Di seguito, ecco il ranking Uefa aggiornato a oggi. E la proiezione del ranking all'inizio della prossima stagione, con gli attuali punti e quelli del 2011-12 da scartare. Ovviamente, poi, tutto dipenderà dai risultati della prossima primavera. Ma l'avanzata dell'Italia procede.



Ranking Uefa aggiornato al 27 novembre

1 - Spagna 93.999

2 - Germania 73.320

3 - Inghilterra 70.284

4 - Italia 67.439



Proiezione al 2016-2017

1 - Spagna 73.142

2 - Germania 58.070

3 - Italia 56.082

4 - Inghilterra 55.034