Ranking mondiale: Juventus, Napoli e Fiorentina nella top ten

L'Italia guadagna prestigio nel ranking 2015 dei migliori club al mondo stilato dall'IFFHS (Istituto Internazionale di storia e statistica del calcio). Se non stupisce il primo posto del Barcellona, ma neppure il secondo della Juventus, grande risultato del Napoli sul terzo gradino del podio. Ottavo posto per la Fiorentina, 17° per la Lazio, 38° per la Roma. L'Inter è 84.ma mentre il Milan addirittura 153.mo.