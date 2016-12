Ranking Fifa, l'Italia resta 13.a, Argentina al comando

Il pareggio rocambolesco con la Spagna e la vittoria di misura in Macedonia non cambiano la classifica dell'Italia. La squadra di Giampiero Ventura è stabile al 13/o posto nella classifica aggiornata dalla Fifa. In vetta c'è sempre l'Argentina, ma Germania e Brasile scalzano il Belgio dal podio piazzandosi alle spalle dell'albicelese. Nella top ten c'è il rientro della squadra di Lopetegui -decima- dopo il pari con gli azzurri e la vittoria in Albania.