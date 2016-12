Nel Ranking Fifa l'Italia crolla al 17° posto. Gli azzurri, che perdono 4 posti, non sono mai stati così in basso in questa graduatoria da quando è stata istituita nel 1993. Dopo aver perso la finale mondiale nell'estate 2014 e la finale di Coppa America ai rigori contro il Cile, l'Argentina si può consolare per il primo posto nel Ranking. Sul podio anche la Germania, campione del mondo, e il Belgio. Balzo del Cile: dal 19° all'11° posto.