Ranking Fifa, Germania chiude in testa il 2014

12:25 - Si chiude il 2014 e per la Fifa è tempo di bilanci. Conti alla mano, dopo la vittoria del Mondiale brasiliano, la Germania finisce l'anno in testa al ranking davanti ad Argentina e Colombia. La squadra di Loew detronizza la Spagna (oggi nona) che dal 2008 festeggiava il capodanno in vetta e centra il primato per la seconda volta nella sua storia (la prima nel 1993). L'Italia termina invece solo in undicesima posizione.

LA TOP TEN DEL RANKING FIFA

1. Germania

2. Argentina

3. Colombia

4. Belgio

5. Olanda

6. Brasile

7. Portogallo

8. Francia

9. Spagna

10. Uruguay