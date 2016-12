Ranieri: "Vardy non fa gol? E dire che il bicchiere di rosso l'ha bevuto..."

"L'ha preso prima della partita col Porto? E perché non ha segnato?" così Claudio Ranieri, tecnico del Leicester, in merito alle abitudine alimentari del proprio attaccante Jamie Vardy. Il numero 9 inglese, nella sua autobiografia, ha raccontato che la stagione scorsa beveva sempre un bicchiere di vino rosso la notte prima del match. Non solo, perché nella sua dieta sono previsti anche 2 caffè e 3 Red Bull da prendere il giorno dell'incontro.



L'attaccante della nazionale inglese ha infatti specificato di averlo fatto per superstizione e i risultati si sono visti alla fine della stagione scorsa con 24 gol segnati e una Premier League vinta. "Jamie sta avendo una carriera fantastica: è passato dai dilettanti alla nazionale inglese. Per me è importante vedere ciò che fa in partita e durante gli allenamenti, non importa se a casa beve, anche perché si tratta solo di vino rosso" ha concluso Claudio Ranieri.