Ranieri va forte anche in auto: multa e meno 5 punti

Claudio Ranieri multato per eccesso di velocità. Il 64enne tecnico del Leicester City, secondo in Premier League, come riporta la BBC, è stato multato per 700 sterline, oltre 950 euro, per eccesso di velocità. L'infrazione risale allo scorso 13 ottobre quando Ranieri è stato fermato sulla A14, all'altezza di Bythorn, mentre viaggiava a 154 km/h mentre il limite era di 112 km/h. Oltre alla multa, l'allenatore ha perso 5 punti sulla patente.