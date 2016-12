Ranieri: "Torno a Chelsea da campione. Da non credere"

"È incredibile. Ci sono stato con la Juventus in Champions League ma questa volta sarà diverso, perché sono manager del Leicester, un club inglese. È commovente. Spero che i miei vecchi tifosi sino felici per me". Così Claudio Ranieri, allenatore del Leicester, in vista dell'ultima gara di campionato, domenica a Stamford Briìdge contro il Chelsea.



Ranieri ha allenato il Chelsea dal 2000 al 2004, quattro stagioni prima di lasciare il posto a José Mourinho. "Quando penso a qualcosa di speciale penso al 'Nessun Dorma' e quando sono venuto qui e ho visto che l'ultima partita era contro il Chelsea, wow. E ora ci torno come campione. È una bella storia", ha aggiunto.

Ranieri crede che Jamie Vardy sarà recuperabile per l'inizio della prossima stagione nonostante l'attaccante dovrà sottoporsi ad una operazione al polso questa estate. "Penso sia una piccola operazione, penso che sarà pronto per la Community Shield. Vardy è stato incredibile. Ehi, dai, questo è un ottimo spot, una buona pubblicità per tutti. Tutti possono commettere errori, ma se volete fare qualcosa dovete crederci e qualcosa può sempre succedere".