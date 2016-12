Ranieri: "Siamo come uno scalatore. No: siamo le Frecce tricolori"

"Siamo come la Raf (Royal Air Force), le frecce tricolori, perché andiamo sempre in verticale, così creiamo problemi agli avversari. Ogni tanto richiamo i miei giocatori per non fargli scordare che siamo come le frecce tricolori. Non siamo bravi a tenere il possesso di palla ma la mettiamo avanti e andiamo sempre in verticale per colpire con più facilità".

E' Claudio Ranieri che parla del miracolo-Leicester. Ora con 5 punti sul Tottenham, qualche paura in più, il traguardo a 4 turni. Ce la farà? Ce la faranno? Non possono non farcela, c'è un mondo che tifa Leicester.