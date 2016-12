Ranieri: "Sempre pensato che, prima o poi, avrei vinto un campionato"

"Ho sempre pensato che prima o poi un campionato lo avrei vinto", questo il primo pensiero di Claudio Ranieri dopo la gioia per aver conquistato la Premier League . Emozionatissimo il tecnico del Leicester : "L'unica dedica che posso fare a tutti quanti è dirgli di crederci, provateci non solo nel calcio ma in tutti i campi della vita". E per il futuro? "Resto a Leicester, è stato un anno incredibile".

Ranieri ha visto davanti alla tv il 2-2 tra Chelsea e Tottenham che ha consegnato il titolo alla Foxes: "Quando Cahill ha segnato - ha aggiunto al Processo del Lunediì - ho pensato che forse qualcosa di bello poteva accadere e al gol di Hazard sono saltato, è normale".



Poi un pensiero è per un grande amico: "Più che una dedica, vorrei ricordare in un giorno così un grande giocatore come Gianfranco Zola".



Per finire l'allenatore delle Foxes si è voluto togliere anche un sassolino dalla scarpa: "Sono lo stesso uomo mandato via dalla Grecia".