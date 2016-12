Ranieri: "La Juve corre da sola, Sassuolo come il mio Leicester"

Dopo la conquista dello storico titolo in Premier, Ranieri si prepara alla prossima stagione con animo sereno, sapendo bene cosa lo attende. "Il mio Leicester deve ripartire da zero - ha spiegato il tecnico italiano -. Abbiamo compiuto un'impresa forse irripetibile. L'obiettivo è la salvezza, poi una volta centrato il traguardo dei 40 punti alzeremo l'asticella". La scaletta è chiara. Tutto un passo alla volta: "Prima un posto tra le prime dieci, poi l'Europa League, poi un posto in Champions, magari conquistando uno dei cinque trofei a cui prenderemo parte: Supercoppa, campionato, FA Cup, Coppa di Lega, Champions".



"Vardy ha fatto una scelta alla Gigi Riva, dando un segnale importante - ha proseguito -. Perdere una pedina importante come Kantéci può stare. Speravo che restassero tutti, mi rendo conto però che il richiamo del Chelsea non può lasciare indifferenti".



Ma l'attenzione di Ranieri non è rivolta solo alla Premier. Il tecnico della favola Leicester dà infatti uno sguardo anche alla nazionale italiana e alla Serie A. "La cosa peggiore per Ventura sarebbe quella di paragonarlo a Conte - ha spiegato -. Ogni allenatore ha la sua storia e il suo momento. Ventura è un maestro di calcio, ma da solo non può compiere miracoli. Un suggerimento? Puntare sui giovani in modo serio e non per slogan".



Categorico poi il giudizio sul campionato italiano: "La Juventus in questo momento corre da sola. Solo Napoli e Roma possono in teoria contrastarla ma bisogna attendere la fine del mercato". "Le milanesi stanno vivendo un'estate di profondi cambiamenti a livello societario e in questo momento sono in seconda fila", ha aggiunto. Per Ranieri, infine, la sorpresa avrà i colori neroverdi del Sassuolo: "Mi auguro superi i preliminari di Europa League, potrebbe diventare il Leicester italiano. Mi fa pensare all'Udinese di qualche anno fa".