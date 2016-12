Ranieri, la carriera in "Figu"

Dalla Roma, con cui ha fatto il suo esordio in Serie A il 4 novembre 1973, al Catanzaro, dove in otto stagioni diventa il calciatore con più presenze in Serie A, senza dimenticare le esperienze di Catania e Palermo e le tante esperienza come allenatore. La carriera di Claudio Ranieri ripercorsa attraverso le mitiche figurine Panini.