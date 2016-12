Ranieri: "L'addio all'Inter? Moratti mal consigliato, io sarei rimasto"

Claudio Ranieri svela i retroscena dell'addio all'Inter, allenata per sei mesi nella stagione 2011-12, quando subentrò all'esonerato Gasperini, per poi lasciare le redini a Stramaccioni in seguito al ko subito dalla Juve di Conte. Un allontanamento che secondo l'allenatore del Leicester fu voluto da "Qualcuno vicino al presidente Moratti, ma non dai giocatori". "Io avrei continuato, avevo un progetto e tanta voglia di fare bene", ha detto Ranieri.