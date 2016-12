Ranieri esonerato dalla Grecia 

11:09 - E' finita la bruttissima avventura di Claudio Ranieri sulla panchina delle Grecia. In mattinata, dopo la pesente sconfitta subita in casa contro le Far Oer nel qualificazioni a Euro 2016, il ct ha incontrato il presidente della federazione per concludere il rapporto di lavoro. Esultano i media locali che lo etichettano già come "il passato". Motivo dell'esonero le tre sconfitte e un pareggio su quattro gare di qualificazione. Ora spunta Trapattoni.

Un rapporto iniziato il 25 luglio e mai idilliaco. Le prime critiche erano arrivate già dopo il primo ko contro la Romania e ieri dopo la sconfitta contro la Far Oer sono diventante insopportabili per tutti. SportDay ha titolato: "La morte del calcio", mentre Fos lo ha paragonato al "Titanic degli anni 2000. Una vergogna nazionale: tre gare e tre sconfitte in casa".

Giorgios Sarris, presidente della Federcalcio, ha ammesso l'errore: "Dopo questo risultato devastante, mi prendo tutte le responsabilità della sfortunata scelta dell'allenatore".

Dalla Germania arriva il nome del possibile successore: Kicker parla di Giovanni Trapattoni. Il Trap è ancora in cerca di una Nazionale da allenare e dopo aver valutato e rifiutato le proposte africane potrebbe ripartire dalla Grecia.